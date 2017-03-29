أكثر من سيناريو يؤهل منتخبات المجموعة الثانية إلى روسيا

الرياض - نواف الشعلان | Wednesday, 29 March 2017 - 19:22 pm

خطا المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خطوة نحو مونديال روسيا 2018م، بعد أن تغلب على نظيره العراقي يوم أمس الثلاثاء بهدف دون مقابل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن مواجهات الجولة الـ 7 من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وبهذا الانتصار وصل الأخضر السعودي إلى النقطة 16 في المركز الثاني، خلف المتصدر اليابان بفارق الأهداف.





ورغم وصول الأخضر إلى النقطة 16 إلا أنه لم يضمن التأهل إلى روسيا بشكل رسمي، وما يحتاجه الأخضر إلى التأهل رسمياً إلى 5 نقاط في المباريات الثلاث القادمة حتى يتأهل لمونديال روسيا 2018، أو 4 نقاط شريطة الفوز أمام أستراليا على أرضها ضمن الجولة الـ 8، يوم الخميس 8 يونيو 2017.



وفي المقابل المنتخب الياباني لا يختلف عن حظوظ الأخضر في التأهل، إذ يحتاج إلى 4 نقاط ليتأهل مباشرة بشرط الفوز على المنتخب الإسترالي، ولا 5 نقاط، فيما يحتاج المنتخب الإسترالي إلى كسب 7 نقاط من أصل 9 نقاط ليتأهل مباشرة.



فيما تأتي حظوظ المنتخب الإماراتي الأصعب، وذلك بعد تواجدة الآن في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، لكي يتأهل الأبيض الإماراتي بالمركز الثاني عليه الإنتصار في جميع الثلاث المباريات المتبقية شريطة خسارة السعودية في جميع مبارياتها المتبقية، وكذلك خسارة المنتخب الاسترالي في مباراتين، أما عن كيفية التأهل كأفضل ثالث على المنتخب الإماراتي كسب الثلاث مباريات المقبلة، وكذلك خسارة المنتخب السعودي في جميع مبارياته.