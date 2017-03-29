السفير العراقي يقدم يشكره لعبدالله بن مساعد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 19:56 pm

قدم رشدي العاني سفير العراق في المملكة العربية السعودية، شكره للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعد زيارته للاعب منتخب العراق أحمد إبراهيم في المستشفى، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الأخضر السعودي.

وعبر العاني عن مشاعره قائلاً: "ضرب الأمير عبدالله بن مساعد بزيارته للاعب منتخب العراق أحمد إبراهيم أروع الأمثلة، في طيب الأصل وروعة الأخلاق، وهذه الأخلاق هي التي عرفناها من إخوتنا في المملكة العربية السعودية، ومما زاد جمالية الموقف تأجيل الأمير عبدالله رحلته إلى الرياض من أجل الاطمئنان على لاعب منتخبنا العراقي في المستشفى، رغم أن هذه الإصابة قد تحدث كثيراً في كرة القدم، ولن ينسى العراقيون هذه اللفتة الكريمة من الأمير عبدالله بن مساعد".



كما أشاد السفير العراقي بالجماهير السعودية، على تحيتها للمنتخب العراقي فور دخوله الملعب، وعلى اللافتات التي رفعت في المدرجات تحتفي بالمنتخب العراقي.