قبل ديربي السبت: كارتيرون يرحب بالدوليين.. ودياز يريحهم

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 21:10 pm

رحب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النصر، بلاعبي فريقه العائدين من المنتخب السعودي وبارك لهم ما تحقق من انتصارات في مباراتي تايلاند والعراق، مشيداً بما قدموه من جهد وعطاء ومتمنيا لهم التوفيق، جاء ذلك في اجتماعه بلاعبي الفريق في مستهل تدريب الفريق مساء اليوم الإربعاء استعداداً لمباراة الفريق أمام الهلال والتي تجمع الفريقين مساء السبت على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دورالـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



من جهته منح الجهاز الفني بنادي الهلال كافة اللاعبين الدوليين، بما فيهم محترف الفريق السوري عمر خربين راحة عن تدريبات اليوم، على أن يشاركوا بمران الفريق يوم الغد.