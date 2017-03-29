عادل عزت يكرم سفراء "نبذ التعصب"

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 22:13 pm

قدم اتحاد القدم السعودي مساء اليوم الأربعاء، دعوة لأربعة من الجماهير السعودية الذين حضروا وساندوا المنتخب السعودي مساء أمس الثلاثاء، في مباراته أمام المنتخب العراقي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث ظهروا في صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرون فيها وهم يرتدون أطقم كل من أندية النصر والاتحاد والأهلي والهلال، ويتقلد كل واحد منهم "شال" يحمل ألوان غريمه التقليدي، فالنصراوي كان يحمل شعار الهلال والعكس صحيح والاتحادي كان يحمل "شال" النادي الأهلي، وكانت الصورة محل إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأتت دعوة هؤلاء الشباب من اتحاد القدم ليتم تكريمهم من قبل عادل عزت رئيس الاتحاد، والاحتفاء بهم كسفراء نبذ التعصب، الذي يحرص اتحاد الكرة على نشره بين الجماهير الرياضية.