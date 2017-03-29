الإصابة تحرم الألماني هوفيديس من كأس القارات

برلين - أ ف ب | Wednesday, 29 March 2017 - 22:46 pm

سيغيب المدافع بنيديكت هوفيديس عن منتخب ألمانيا لكرة القدم، خلال مشاركته في كأس القارات المقررة في يونيو المقبل في روسيا، بسبب خضوعه لجراحة تعالج إصابة طويلة الأمد بفخذه، بحسب ما ذكر فريقه شالكه اليوم الأربعاء.



وكان هوفيديس (29 عاماً)، أحد أفراد تشكيلة ألمانيا المتوجة بلقب كاس العالم 2014 في البرازيل، قد أرجأ جراحته لمساعدة فريقه حتى انتهاء الموسم.



وقال الناطق باسم شالكه لوكالة "سيد" الألمانية أحد فروع وكالة فرانس برس: "أمل الأطباء واللاعب السيطرة على الإصابة من خلال المعالجات المحافظة، لكن الآن استجدت أمور عدة، ويجب أن يدرك الجميع أن هوفيديس لا يمكنه تجنب الجراحة، كان مخططاً لها في فصل الصيف".



وهوفيديس هو أول اللاعبين الأساسيين في تشكيلة ألمانيا الذي يعلن انسحابه من البطولة الدولية المقررة بين 17 يونيو و2 يوليو.



وكان مدرب المنتخب يواكيم لوف، أشار إلى أنه سيستدعي دماء جديدة إلى تشكيلة "ناسيونال مانشافت"، حيث ستواجه في النهائيات أستراليا وتشيلي والكاميرون في المجموعة الثانية.



وألمح لوف إلى أنه سيريح بعض نجوم الصف الأول من أندية بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وشالكه، بسبب كثافة مبارياتهم المحلية والأوروبية.