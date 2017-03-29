الغامدي وتمبكتي يعودان للاتحاد

جدة - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 22:02 pm

يخوض فريق نادي الاتحاد الأول عند السابعة من مساء غدً الخميس، لقاء ودياً أمام فريق الوحدة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد.

وواصل الفريق اليوم الخميس تدريباته تحت قيادة التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق، الذي استهل الحصة التدريبية بالجوانب اللياقية أعقبها عدة تدريبات فنية، واختتم المران بمناورة كروية على منتصف الملعب.

فيما شهدت التدريبات مشاركة الثنائي معتز تمبكتي وعبدالرحمن الغامدي، بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب الوطني (ب).