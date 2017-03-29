الاتفاق يستضيف التعاون في أولى مباريات دور الـ8 من كأس الملك

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 23:19 pm

تنطلق يوم غدٍ مباريات دور الـ8 من بطولة كأس الملك، بلقاء يستضف فيه نادي الاتفاق نظيره التعاون، في لقاء يقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الساعة الـ8:15م.

ووصل فريق الاتفاق إلى هذا الدور من البطولة بعد أن تجاوز ضمك في دور الـ32 بنتيجة 2/0، قبل أن يتجاوز في دور الـ16 فريق الفتح بنتيجة1/0.

فيما تجاوز فريق التعاون في دور الـ32 من البطولة فريق النجوم بنتيجة 1/0، كما تجاوز في دور الـ16 غريمه التقليدي فريق الرائد في ديربي القصيم بذات بنتيجة 1/0.

وسوف يقابل الفائز من هذه المباراة في دور الـ4، الفائز من مباراة ديربي الهلال والنصر، والتي تقام يوم السبت القادم، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.