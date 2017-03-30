الهلال يرفض الكشف عن تفاصيل عقد الفرج

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

رفض مصدر مأذون بنادي الهلال، الخوض في أي حديث يتعلق بتفاصيل عن العقد الاحترافي الجديد للاعب الفريق سلمان الفرج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد شأنًا داخليًّا، ولا يمكن إظهاره في وسائل الإعلام أو الإفصاح عنه في الوقت الراهن، وأكد أن أي مستجدات حوله ستعلن في حينه، من خلال مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بالنادي.

من جهة أجرى سالم الدوسري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عملية تثبيت عظمة الأنف، بعد الإصابة التي تعرض لها في ودية بني ياس الإماراتي خلال معسكر الفريق الأخير في أبوظبي.

وتقرر أن يرتدي اللاعب قناعاً واقياً حماية للوجه خلال أداء التدريبات الاعتيادية. وبات أمر مشاركته في التدريبات في هذا الوقت بيد الجهاز الطبي بناءً على المدة العلاجية.

وطمأن الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماهير الزرقاء على إصابة سالم الدوسري، مؤكداً أن الأمر (بسيط جداً) على حد قوله.