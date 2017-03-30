الأخضر يبعد بخاري عن الخليج

الدمام ـ أحمد البريك | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

تلقت إدارة الخليج تقريرًا طبيًّا رسميًّا من إدارة المنتخب السعودي الأول الرديف، يؤكد تعرض مدافع فريقها عبد الإله بخاري لإصابة في الركبة، أثناء مشاركته الدولية مع المنتخب، وهي عبارة عن تمدد في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، وتحتاج إلى فترة علاج تصل إلى شهر.

وبذلك سيغيب اللاعب عن مباريات الاتفاق والوحدة والتعاون والفتح، وهي المباريات الحاسمة للفريق، الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، على أن تكون عودته في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الرائد في الرابع من مايو المقبل.

ويضاعف مشاكل التونسي جلال قادري مدرب الخليج، غياب كل من يونس العليوي وحسين الشيخ ورائد الغامدي عن تدريب أمس بداعي الإصابة.