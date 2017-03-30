المنشطات توقف عسيري 4 سنوات

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وبناءً على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات عبدالمحسن عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك 4 سنوات لانتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وأوضحت اللجنة في بيانها أمس أن الانتهاك هو وجود العنصر المحظور ( Amphetamine )، وأشارت اللجنة إلى أنها أتاحت الفرصة للاعب لحضور جلسة استماع وفتح العينة B، وتنازل اللاعب عن فتح وتحليل العينة B، كما قامت اللجنة بعقد جلسة استماع للاعب بتاريخ 22ـ3ـ2017 م والتي تم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، وأصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها بإيقاف اللاعب المذكور عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت 19ـ3ـ2017 م.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارها قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ القرار.