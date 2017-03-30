انطلاق بطولة شهداء الواجب

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

تنطلق يوم الخميس المقبل بطولة (شهداء الواجب) التي ينظمها مركز الشبحة والقرى التابعة له ضمن فعاليات مهرجان الشبحة وبمشاركة 8 فرق بنظام خروج المغلوب.

وسيكون النهائي وتتويج الفائز بالبطولة وأفضل لاعب وهداف البطولة وأحسن حارس يوم الجمعة العاشر من رجب، وسيرعى حفل الختام رئيس مركز الشبحة محمد صميط الجهني.

وبين دخيل الله معوض رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن إقامة هذه البطولة تأتي في إطار تكريم وتقدير شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي، موضحا أن هناك عددا من النجوم في كرة القدم أبدوا موافقتهم للمشاركة في هذا الحدث وسيكون حضورهم دعما لهذه البطولة.

وتابع : وجهنا الدعوة لسامي الجابر مدرب فريق الشباب وأحمد الفريدي لاعب النصر وناصر الحمدان الحكم الدولي السابق وحمزة إدريس لاعب الاتحاد السابق، وهناك أسماء سيتم الإعلان عنها في حال الحصول على موافقتها النهائية.

وستقام البطولة على ملعب البلدية الرئيسي وسيقوم بإدارة المباريات حكام معتمدون من لجنة التحكيم الفرعية بمنطقة تبوك.