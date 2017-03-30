اتحاد القوى يوقع مع آل حزام

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

انضم الواثب حـسين آل حزام لاعب المنـتـخب السعودي لألعاب القوى إلى قائمة رياضيي النخـبة بعد توقيعه العقد الرسمي أول أمس في العــاصمة الأمريكية واشنطن بحضور العميـد هادي بكر رئـيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى .

ويأتي هذا التوقـيع لدعم وتأهيل لاعبي النخبـة ممن يتم اختيارهم من اتحاداتهم الريـــاضية للمشاركــة في المنافسات الإقـليمـية والقارية والدولية.

ويعد الواثب حـسين آل حزام أحد أبرز لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى المميزين والموهوبين حيث سبـــق وأن حـقق إنجازات مشرفـة للوطن مصحوبة بأرقام شخصية، من خلال مشاركاته في البطولات الدولية السابقة والتي كان آخرها في فبراير الماضي عندما سجل رقمـاً سعودياً وخليجياً جديداً في مسابقة القفز بالزانة، بـارتـفـاع 5,46م داخـل الصالات المغلـقة بمدينة أركانــساس بالــولايات المتحدة الأمريكية.

وحـرصاً من رئــيـس الاتحاد السعودي لألعاب القوى على توفير الظروف والإمكانات التي تساهـم في تطوير مستوى اللاعـب وعدم انقطاعه عن الدراسة فقد تواجد العميد هادي بن بكر القحطاني للتوقيع مع اللاعب في مقر دراسته بجـــامعة أركـانــساس الأمريكية.