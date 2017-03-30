طائرة الهلال تحبط الأهلي.. والحسم في الرياض

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

حققت طائرة الهلال فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في ديربي الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وهو لقاء مؤجل من الجولة الخامسة.. جاءت المباراة التي أقيمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة سريعة وقوية من كلا الفريقين، واتسمت بالندية والإثارة في أغلب أشواطها وامتدت لأكثر من ساعتين و20 دقيقة، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 17 نقطة وتبقت له مباراتان مؤجلتان أمام الترجي والابتسام، في حين ارتفع رصيد الأهلي21 نقطة وسيكون الحسم على لقب الدوري في مواجهة الفريقين في العاصمة الرياض عصر يوم الإثنين 13 من الشهر الحالي.