عبداللـه بن مساعد يستقبل نائب رئيس الاتحاد الصيني

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

التقى الأمير عبداللـه بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمـبـية العربية السعودية أمس الأربعـاء في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، أنطونيو اسبنيـوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة للكاراتيه.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات وسبل دعم وتطوير لعبـة الكاراتيه في السعودية، وذلك في ظل توجه الهيئة العامة للرياضة لدعم كافة الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة.

وحضر الاجتماع البشير أحمد شريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد مصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه، وفخر الدين عبدالمجيد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وإبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه .

من جانب آخر استقـبـل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز أمس الأربعاء زيهانق جيان نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن عدد من الموضوعات والبرامج الرياضية وسبل التعاون بين البلدين.

وحضر الاجتماع ياسر المسحل نائب رئـيس الاتحاد السعـــودي لكرة القدم ورئيس رابطة المحترفين السعودية.