رفض مصدر مأذون بنادي الهلال، الخوض في أي حديث يتعلق بتفاصيل عن العقد الاحترافي الجديد للاعب الفريق سلمان الفرج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد شأنًا داخليًّا، ولا يمكن إظهاره في وسائل الإعلام أو الإفصاح عنه في الوقت الراهن،