دورة “نفسية” للرياضيين في الشارقة
الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am
أقـام الـدكــتور أحمد الحراملة أستاذ علم النفس الريـاضي المساعد وعلي الغريب الأخصائي النفسي بـنادي الاتـفـــاق دورة تدريبية علمية في الإعداد النفسي والتدريب العقلي للـريـاضـيين في جامعة الشارقة بالإمارات، وذلك ضمن أنشطـة المجمــوعة السعوديــة لعلم النفـس الرياضي التطبيقي SGASP في الرابطة الدولية لعلم النفس الرياضي .
وشملت الدورة 15 ساعة تدريبية احتوت على تنمـية بعض المهارات النفسية مثل الاسترخاء والتصور العقلي والحديث الذاتي، واستهدفت جميع العاملين من مدربين ومساعديـن والإشـراف على الأكاديـمـيات الريـاضـية بالأندية.
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد الحراملة سبق أن ألقى محاضـرة على حكـام دوري جميل للمحترفين الموسم الماضي، شرح فيها كيفـيـة مواجهة الضغوط النفسية لحكام كرة القدم