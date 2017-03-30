أمير تبوك يواسي رئيس الوطني

تبوك ـ يحيى الغماري | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

واسى الأمير فهـد بن سلطان بن عبـدالعزيز أمير منطقة تبوك نايف البلوي رئيس مجلس إدارة نادي الوطني بتبوك في وفاة شقيقة أحمد ـ رحمه اللـه ـ بزيارة قام بها الأمير فهد بن سلطان لمنزل أسرة الفقيد قدم خلالها واجب العزاء، معرباً عن خالص مواساته، سائلاً اللـه العلي القـديـر أن يتغمد الفـقـيد بواسع رحمته.

وأعـرب رئـيـس نــادي الوطني عن بالغ شكـره وتقديره لأمير تبوك على هذه اللفتـة الإنسانيـة غير المستغربـة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.