تقديم موعد لقاء التعاون والأهلي الإماراتي بالآسيوية
الرياض - الرياضية | Thursday, 30 March 2017 - 14:23 pm
أعلن نادي التعاون عن موافقة لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تقديم موعد لقاء التعاون والأهلي الإماراتي بدور المجموعات لدوري الأبطال الآسيوي.
ومن المنتظر أن يلتقي التعاون مع الأهلي الإماراتي يوم 11 أبريل المقبل بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى.
وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر شبكة “تويتر” أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي وافقت على تقديم موعد المباراة لتقام في السابعة وخمس دقائق بدلاً من موعدها السابق".