تنطلق يوم غدٍ الخميس مباريات دور الـ8 من بطولة كأس الملك، بلقاء يستضف فيه نادي الاتفاق نظيره التعاون، في لقاء يقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الساعة الـ8:15م.ووصل فريق الاتفاق إلى هذا الدور من البطولة بعد أ