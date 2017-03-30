نوير يغيب عن بايرن ميونيخ أسبوعين

برلين - الألمانية | Thursday, 30 March 2017 - 15:20 pm

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الخميس، ان مانويل نوير حارس المرمى خضع لعملية جراحية في قدمه اليسرى وسيغيب عن الفريق في مباراتيه المقبلتين.



ولم يدخل بايرن في أي تفاصيل، ذاكراً فقط إن الإصابة حدثت في المران وانه سيغيب عن مباراتي فريقه أمام أوجسبورج، بعد غد السبت، وأمام هوفنهايم، يوم الثلاثاء المقبل.



ونشر مانويل نوير تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) جاء فيها :" كل شيء سار على مايرام. والآن يبدأ العمل الجاد للعودة للفريق سريعا".



كان نوير غاب عن آخر مباراتين للمنتخب الألماني بسبب مشكلة في ربلة الساق.



وسيكون نوير جاهزا للمشاركة مع الفريق مجددا أمام ريال مدريد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أبريل المقبل.



يذكر أن توم شتاركي وسفين أولريتش هما الحارسين البديلين لنوير في بايرن ميونيخ.