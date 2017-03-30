الفتح يختتم معسكر الدوحة

الدوحة - الرياضية | Thursday, 30 March 2017 - 16:29 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة القطرية " الدوحة"، ضمن برنامج الفريق خلال فترة توقف منافسات دوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وأجرى الفريق تدريباته في اليوم الأخير من المعسكر صباح اليوم الخميس على ملعب نادي قطر القطري، بعد المواجهة التي خاضها يوم أمس أمام فريق قطر القطري كثالث المواجهات الودية، التي خاضها الفريق خلال المعسكر بعد فريقي أم صلال القطري والمرخية القطري.



وبعد نهاية التدريبات غادرت بعثة الفريق إلى الأحساء براً، حيث سيمنح فتحي الجبال المدير الفني للفريق للاعبين راحة عن التدريبات يوم غداً الجمعة، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء بعد غداً السبت، ليبدأ تحضيراته الأولى المواجهات بعد فترة التوقف، والتي يحل فيها الفريق الفتحاوي ضيفاً على فريق القادسية يوم الخميس القادم في الخبر.