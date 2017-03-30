الباطن يطلب تحكيماً أجنبياً للقاء الفتح

حفر الباطن - الرياضية | Thursday, 30 March 2017 - 17:17 pm

تقدم مجلس إدارة نادي الباطن بطلب رسمي إلى الأمانة العامة بالإتحاد السعودي لكرة القدم لإسناد مواجهة الباطن أمام الفتح إلى طاقم تحكيم أجنبي لقيادة المباراة، التي ستقام مساء يوم السبت المقبل،على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالأحساء في الجولة الثالثة والعشرون من دوري السعودي للمحترفين.



يشار بأن الباطن يحتل المركز الحادي عشر بـ21 نقطة، فيما يحتل الفتح على سلم ترتيب دوري السعودي للمحترفين المركز الأخير بـ 16 نقطة.