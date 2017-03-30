الاتحاد يتغلب على الوحدة بثلاثية

جدة - الرياضية | Thursday, 30 March 2017 - 21:27 pm

تغلب فريق الاتحاد اليوم الخميس ودياً على ضيفه الوحدة 3/1، في إطار استعدادات الفريقين للعودة لدوري جميل السعودي للمحترفين.



وافتتح الوحدة التسجيل أولاً عن طريق شريف حازم عند الدقيقة 28، فيما عادل الاتحاد عن طريق اللاعب محمد قاسم عند الدقيقة 46، وعاد قاسم من جديد لإحرازه الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 73، فيما ختم سلسلة الأهداف اللاعب أحمد المنتشري بالهدف الثالث عند الدقيقة 83.





يشار إلى أن الاتحاد سيحل ضيفاً على النصر يوم الجمعة السابع من ابريل القادم، ضمن الجولة الـ 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يلعب الوحدة أمام الشباب يوم السبت الثامن من ابريل القادم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.