الهلال يطلب تحكيم أجنبي أمام الأهلي

الرياض - الرياضية | Thursday, 30 March 2017 - 21:58 pm

أكمل مجلس إدارة نادي الهلال كافة الإجراءات المتعلّقة بطلب حكام أجانب للقاء الفريق الأول لكرة القدم، والذي سيجمعه بنظيره الأهلي، يوم السبت 15 ابريل المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



وذلك تماشياً مع توجه الإدارة الهلالية، بالاستفادة القصوى من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، في رفع عدد إدارة الحكام الأجانب لمباريات الفريق في منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين.