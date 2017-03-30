التعاون يقصي الاتفاق ويلاقي الفائز من ديربي الرياض

الرياض - نواف الشعلان | Thursday, 30 March 2017 - 23:14 pm

تأهل فريق التعاون إلى دور الـ 4 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين، وذلك بعد تغلبه على مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح 5/3، بعد أن إنتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات دور الـ 8 من المسابقة، وبهذا الإنتصار تأهل التعاون إلى دور نصف النهائي منتظراً الفائز من لقاء النصر والهلال يوم السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



افتتح التسجيل أولا التعاون عن طريق اللاعب ريكاردو ماتشادو عند الدقيقة 19، فيما تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب أمينو بوبا عند الدقيقة 26، وبعدها بدقائق عزز التعاون نتيجته بالهدف الثاني عن طريق اللاعب سعيد الدوسري عند الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون.



ومع إنطلاقة الشوط الثاني حاول الفريق الاتفاقي من إحراز التعادل إلا أن دفاعات التعاون باتت صامدة حتى الدقيقة 78 التي استطاع بها لاعب الاتفاق هزاع الهزاع من تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الثاني بهذه النتيجة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت في كلا الشوطين تحفظ من الفريقين الذي استمر إلى نهاية المباراة، ليعلن الحكم صافرة النهاية متجهه المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي استطاع التعاون كسبها عن طريق ريكاردو في الركلة الأولى وموسى الشمري في الثانية وعبدالرحمن البركة في الركلة الثالثة ومحمد الصيعري في الرابعة والخامسة التي جلبت الفوز عن طريق لوسيان سانمارتين.



وفي المقابل أضاع لاعب الاتفاق خوانمي كاليخون الركلة الأولى للاتفاق، فيما استطاع محمد الكويكبي من تسجيل الركلة الثانية وجمعان الدوسري الركلة الثالثة والركلة الرابعة والأخيرة عن طريق أمينو بوبا التي تمكن من تسجيلها.