الملاكمة تستقبل الحكام المستجدين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 31 March 2017 - 00:00 am

ينظم الاتحـاد السعودي للملاكمـــة دورة للحــــكام المستجدين خلال الفترة من 7 إلى 16 مايو 2017 بمعهد إعداد القادة في الرياض.

واشترط اتحاد الملاكمة أن يكــون المتقــدم سعــودي الجنسية، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من يحمل شــهادة المتوسطة وأن يكون قد مثّل ناديه على مستوى الفريق الأول بموجب شهادة من النادي معتمدة من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة واتحاد اللعبة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن 17 عاما كحد أدنى ولا يزيد عن 32 عاما ويستثنى من تجاوز 35 عاما ومثّل ناديه على مستوى الفريق الأول بموجب شهادة من النادي معتمدة من مكتب الهيئة العامة للرياضة، وأن يكون قد مارس اللعبة في الأندية أو الهيئات أو المدارس أو الكليات الرياضية، على أن يتم تعبئة استمارة الالتحاق بالدورة مع إرفاق استمارة ممارســة اللعبة.

مــــن جانــب آخر، تلقـى الاتحاد السعودي للملاكمة خطابا من الاتحاد الآسيوي، يفيد باختيار الدكتور محمـــد كامـــل شبيب، الخبير الفني للاتحاد، رئيسا للجنة الحكام الآسيوية للملاكمة، ويملك الدكتور شبيب خبرة في مجال تطوير الحكام في القارة الآسيوية وتعتبر المرة الثالثة التي يتم فيها اختياره رئيساً للحكام في الاتحاد الآسيوي.