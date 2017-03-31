عبدالله بن مساعد يرأس لجنة معالجة التعصب
الرياض - الرياضية | Friday, 31 March 2017 - 00:00 am
عقدت لجنة معالجة حدة التعصب الرياضــي والإســاءات الإعلامية اجتماعها الأول أمس برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وحضر الاجتماع بندر عسيري رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، والدكتور نياف الجابري وكيل وزارة التعليم وممثلي الجهات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الخاص باتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة التجاوزات والإساءات وإثارة الرأي العام في الإعلام الرياضي.
وتـم خـلال الاجتماع وضـع الخطوات التنفيذية للتطبيق وفقاً للاختصاصات التي حملها القرار والآليات المناسبة للتنفيذ.