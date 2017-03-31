أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قائمة المشاركين في النسخة الثانية عشرة من رالي حائل نيسان 2017م، الذي ينطلق بعد غد الأحد ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالمحسن