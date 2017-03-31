اختتام دورة التهيئة والإعداد البدني

الرياض - الرياضية | Friday, 31 March 2017 - 00:00 am

اختتمت في معهد إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة، الدورة التمهيدية لـ"التهيئــة والإعـــداد البدنـي" والتي اسـتمرت لمدة أسبوعين، وحاضر فيها نخبة من الأكاديميين من كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.

وشـــارك فـي تقديم الـــدورة كل مـن د.خالد الجلعود، د.نور الدين بن سعيد، د. أسلام الوكيل، د. يــاسر محــروس، د. أحمــــد عبدالســلام، د. سليمان الجلعود، د.شايع شراحيلي، ومعد دفتر دار، ومحمد عمار.

وتركـزت المحاضرات النظرية والعلميــة في الدورة على تطبيق أهم المتطلبـــات الأساســية للتدريب الرياضي وفق الأسس العلمية الحديثة، والتعريف بوظائف الجسم خلال فترة الراحة أو أثناء الجهد البدني