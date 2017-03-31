أنشطة وجوائز من هيئة الرياضة

الرياض - الرياضية | Friday, 31 March 2017 - 00:00 am

أنهـت الهيئة العامــة للرياضة مشاركتها في ملتقى السـفر والاستثمار الســـياحي الســعودي العاشر، وذلــك بجناح مميز أبرز أهداف ورؤية الهيئة العامة للرياضة، كما استعرض مبادرات ورزنامة فعاليات الرياضة المجتمعية لعام 2017م.

وضم الجناح الذي نظمته الهيئــة ممثلـة بإدارة الرياضة المجتمعية أنشطة رياضية مصغرة ومشجعة، يحصــل من خلالها المشارك على عدد من الجوائز القيّمة، وكان جناح الهيئة قد وجه دعوات لعدة مجموعات رياضية مثــل "دراجتي" ويمثلها الكابتن عبدالله الوثــلان ومجموعــــة "مُشاة" الرياض ويمثلها الكابتن ماجد الصايغ.

ويهدف الملتقى الـذي تنظمه الهيئــة العامــة للسياحة والتراث الوطني إلــى زيـــادة التواصل واكتشاف أحدث اتجاهات القطاع، كما يسلط الضوء علــى أكثر المنتجــــات والوجهــات السـياحية وفــــرص الاســـتثمار الســـياحي المتاحة في المملكة، ويعمل على تذليل العقبات بالمشــاركة مع القطاع العام بما يفيد رواد الأعمال والمستثمرين لتشجيعهم على الاسـتثمار الســياحي واكتشـــاف الفرص الواعدة.