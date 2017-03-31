50 متسابقاً يتنافسون في رالي حائل 2017

حائل - محمد الجارالله | Friday, 31 March 2017 - 00:00 am

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قائمة المشاركين في النسخة الثانية عشرة من رالي حائل نيسان 2017م، الذي ينطلق بعد غد الأحد ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة للرالي.

وتنطلق مراحل الرالي بعد غد الأحد بالمرحلة الاستعراضية التي تبلغ مسافتها 4.17 كيلو متر من منتزه مشار الصحراوي والتي ستحدد انطلاق السائقين للمرحلة الخاصة الأولى التي تبدأ من أم القلبان وتنتهي في قنا الضبع بمسافة 269.55 كيلو متر.

ويشارك في نسخة هذا العام 50 فريقا يمثلون سباق السيارات والدراجات النارية، وتصدر قائمة المشاركين بطل النسخة الماضية والباحث عن اللقب السادس السائق يزيد الراجحي برفقة ملاحه الألماني تيمو جوتشالك، بالإضافة إلى وصيف بطل العالم 2010 إبراهيم المهنا وملاحه أسامة السند، وفي فئة "تي2" يتقدم الفائز بالفئة في النسخة الماضية راجح الشمري، إلى جانب منيف السلماني الذي يتطلع لمشاركة مميزة هذا العام، فيما يدخل الطامح إلى تسجيل نتيجة متقدمة سائق ذوي الاحتياجات الخاصة فهد العبداللطيف للمرة الثانية.

وفي فئة "تي3" التي تشهد هذا العام مشاركة واسعة، حيث يأمل ماجد الجريبيع وصالح السيف ويوسف الضيف وماجد التويجري وفهد النعيم إلى تسجيل نتائج متقدمة وسط منافسة خليجية، يتقدمهم القطري خالد المهندي والإماراتي راشد الكتبي، وضمت قائمة السائقين مشاركة خليجية واسعة، يتقدمهم سالم ومشاري الظفيري من الكويت، وعبدالله وحامد الكتبي من الإمارات.

وفي سباق الدراجات الذي ضم عشرة دراجين، يتقدمهم عبدالمجيد الخليفي وفهد عبدالعزيز، ومحمد الدريويش وحشان الحشان وسلطان المسعود وأحمد الناصر.