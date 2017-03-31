ورشة تدريبية

المدينة المنورة ـ واس | Friday, 31 March 2017 - 00:00 am

اختتمت بالمدينة المنورة فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها المركز الوطني لتنمية المــوارد البشــرية السياحية "تكامل" بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، تحت عنوان (التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي بالمدينة المنورة)، وذلك ضمن خطة الهيئة لعام 2017م، لتطوير وتأهيل العاملين والمشغلين للقطاع السياحي بالمنطقة.

وأوضح المهندس خالد بن حسين الشهراني مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أن البرنامج التدريبي شهد حضور عدد كبير من العاملين والمهتمين بالقطاع السياحي للتعرف بشكل أوسع على الفرص المتاحة في هذا القطاع الذي توليه المملكة عناية خاصة تماشياً مع خطة التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رسم ملامح المستقبل الجديد للقطاع السياحي والتراثي بما يتوافق مع تطلعات الدولة - أيدها الله -، ضمن المنظومة الاقتصادية والتنموية.