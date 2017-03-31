النصر يسعى لكسر هيمنة الهلال في كأس الملك

الرياض - أحمد الشمري | Friday, 31 March 2017 - 20:15 pm

يجتمع مساء غدٍ السبت، قطبا الرياض الهلال والنصر، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي هذا النهائي المبكر يحاول كلا من الفريقين إقصاء غريمه التقليدي، فالنصر يسعى لتعويض خسارة كأس ولي العهد الذي فقده أمام الاتحاد 1/0، فيما يسعى نادي الهلال الجمع بين هذا الكأس ودرع الدوري الذي بات أقرب من أي وقت مضى بالتتويج به.



وفيما يلي أرقام ونتائج مباريات الفريقين في تاريخ البطولة:

تواجه الفريقان في هذه البطولة في 17 مناسبة، فاز الفريق الأزرق بـ8 مناسبات منها، فيما استطاع الفريق الأصفر تحقيق الفوز في 5 مناسبات، وحضر التعادل في 4 مواجهات بين الفريقن.



كما أن أخر فوز للنصر على الهلال في هذه البطولة يعود لـ 1988م، فيما كان أخر لقب لكأس الملك يحققه النصر في عام 1990م، عندما تغلب على التعاون 2-0، والتي كانت البطولة الرابعة للنصر، فيما حضر أخر فوز للفريق الأزرق على النصر عام 2015 في نهائي البطولة بركلات الترجيح، وهي أخر مرة حقق الهلال فيها بطولة كأس الملك، وهي الكأس السابعة.