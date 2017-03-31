دياز يستبعد نواف العابد عن الديربي

الرياض - الرياضية | Friday, 31 March 2017 - 21:36 pm

استبعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم لاعب خط الوسط نواف العابد من قائمة الفريق الهلالي التي دخلت معسكر الفري الأزرق قبل لقاء النصر يوم غد السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات دور الـ 8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين بسبب عدم جاهزيته التامة للمباراة، وضم المدرب الهلالي اللاعب الشاب مهند فلاته بديلاً عنه لمعسكر لقاء النصر، فيما سيغيب عن الهلال في الديربي المنتظر اللاعب ياسر الشهراني بسبب الإصابة التي تلقاها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في لقاء العراق يوم الثلاثاء الماضي.