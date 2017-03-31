غداً.. الهلال يخشى مفاجآت النصر

الرياض - الرياضية | Friday, 31 March 2017 - 21:17 pm

تقام مساء يوم غدٍ السبت قمة دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تجمع قطبي العاصمة الهلال والنصر، عند الساعة 8:15م، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ويسعى النصر الذي خسر النهائي الأول في هذا الموسم أمام الاتحاد في كأس ولي العهد، تعويض جماهيره فقدان ذلك اللقب، كما يسعى إلى محاولة تعويض الدوري الذي يتأخر عن متصدره بـ8 نقاط مما يجعل تتويجه بدرع الدوري صعباً بعض الشيئ، ويلعب النصر هذا اللقاء وهو يسعى للانتقام من الهلال الذي حرمه من البطولة في نسختها ما قبل الماضية 2015، والتي كسبها الهلال بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا بنتيجة 1/1.



فيما يسعى فريق الهلال متصدر الدوري السعودي بفارق 8 نقاط عن الوصيف النصر، وصاحب المركز الثاني في مجموعته الآسيوية، أن يثأر ويرد اعتباره من النصر الذي أخرجه من بطولته المحببه كأس ولي العهد بعد أن تغلب عليه بنتيجة 2/0 في دور الأربعة، كما يسعى الفريق الأزرق الذي جعل جميع ما تبقى من بطولات هذه الموسم هدفاً له، لأنه يقدم أفضل مستوياته ونتائجه منذ فترة.

وتجاوز النصر في دور الـ32 من البطولة فريق الفيحاء والذي تغلب عليه بـ4 أهداف مقابل لا شيء، كما تجاوز في دور الـ16 فريق النهضة بهدفين دون رد.



فيما تجاوز فريق الهلال في دور الـ32 فريق القيصومة بنتيجة 2/1، كما تجاوز في دور الـ16 من البطولة فريق الوحدة بنتيجة 3/2.

ويقابل الفائز في هذه المباراة فريق التعاون أول المتأهلين لدور الأربعة، بعد تغلبه مساء أمس الخميس على فريق الاتفاق بركلات الترجيح.