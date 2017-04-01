135 لاعباً في خليجي 16 للقوى

جدة ـ الرياضية | Saturday, 01 April 2017 - 00:00 am

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية السادسة عشرة لألعاب القوى للعموم شعار البطولة التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل الجاري على مضمار مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي .وقد تم تشكيل اللجان العاملة بالبطولة، حيث تم اختيار العميد هادي القحطاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى رئيسا للجنة العليا المنظمة للبطولة، والدكتور أحمد الفاضل عضو مجلس الإدارة مديرا للبطولة، ومحمد الدوسري مدير الأداء الرياضي بالاتحاد نائبا لمدير البطولة، ومحمد البصراوي رئيسا للجنة المالية المدير التنفيذي، كما سيتولى عبدالله الأفندي رئيس لجنة الإعلام والتسويق، فيما سيكون محمد الزهراني رئيسا للجنة السكرتارية والفنية للبطولة.