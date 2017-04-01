مليون و858 ألف ريال مكافآت السلة

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 01 April 2017 - 00:00 am

وافق الاتحاد السعودي لكرة السلة، على صرف مكافآت مالية تحفيزية للأندية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولاته المختلفة “الممتاز والأولى والشباب والناشئين والبراعم والأشبال”، تصل إلى مليون و858 ألف ريال، ليكون نصيب بطل الدوري الممتاز منها نصف مليون ريال.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني الذي عقد برئاسة الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، وبحضور كافة أعضاء المجلس بمقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وناقش الاجتماع تقرير حكام مباراة السلام والنور ضمن مباريات الدوري العام الممتاز بتاريخ 28 ـ5ـ 1438هـ وتقرر إيقاف اللاعبين مصطفى عاشور من نادي السلام، وعباس آل عصيدة وأحمد الدولة من نادي النور، لمدة 3 أشهر اعتباراً من 29 ـ5ـ 1438هـ.

ووافق المجلس على المقترح الخاص بنظام الدوري الموسم المقبل، وهو مشاركة 10 أندية فقط في الممتاز، و14 فريقاً في دوري الدرجة الأولى.