جولات رقابية

الطوال ـ واس | Saturday, 01 April 2017 - 00:00 am

نفذ قسم صحة البيئة في بلدية محافظة الطوال بمنطقة جازان أخيراً جولات ميدانية على عدد من المحال والمطاعم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين، ضمن جولات البلدية التفتيشية والرقابية.

وأوضح أسامه بن محمد زكري رئيس البلدية المهندس أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولات عددًا من المواد الغذائية والأواني ورصدت بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة.