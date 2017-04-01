3 من مواهب ماكدونالدز ينضمون إلى النصر

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 01 April 2017 - 00:00 am

أعلنت شركة الرياض العالمية للأغذية صاحبة حق الامتياز لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية عن توقيع 3 لاعبين من برنامج ماكدونالدز لمواهب كرة القدم في موسمه الثاني مع نادي النصر الرياضي.

جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم على هامش هذه المناسبة بحضور الأمير ماجد بن فهد آل سعود، المدير العام لشؤون الموظفين بشركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز)، ومبارك الشراري إداري الفئات السنية في نادي النصر وفهد الرديعان إداري البراعم في نادي النصر، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.ويهدف برنامج ماكدونالدز لمواهب كرة القدم إلى اكتشاف المواهب الكروية السعودية لفئتي البراعم والناشئين والعمل على تطويرها والارتقاء بها من خلال وضعها ضمن إطار احترافي وتحت مظلة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، ولتحقيق هدف البرنامج عن طريق تقييم أداء ومستوى اللاعبين لاختيار ذوي الكفاءة والموهبة الكروية الأفضل للمشاركة والانتقال إلى مرحلة المباريات ونهايةً إلى مرحلة الأكاديمية.