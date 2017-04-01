الخليوي يتوج ناشئي القارة بدرع اليد

الرياض ـ فهد البطاح | Saturday, 01 April 2017 - 00:00 am

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي فريق القارة بدرع الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 29ـ26 على مضر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول في صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء ضمن الجولة السابعة عشرة من المسابقة.وكان القارة قد ضمن التتويج باللقب منذ الجولة السادسة عشرة.

وأسفرت باقي نتائج الجولة الـ 17 عن فوز الصفا على الخليج (24ـ23) والمحيط على الهدى (35ـ32) والأهلي على النور (27ـ25).

وبهذه النتائج، تصدر القارة الترتيب بـ25 نقطة يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 20 نقطة، ثم الصفا ثالثا بـ 19 نقطة، ومضر رابعا بـ 16 نقطة، والمحيط خامسا بـ15 نقطة، والخليج والترجي في المركزين السادس والسابع على التوالي بـ 12 نقطة لكل منهما، والنور ثامنا بـ11 نقطة، وأخيراً الهدى بـ6 نقاط وتأكد هبوطه لدوري المناطق.