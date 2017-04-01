الاتحاد والهلال.. قمة ممتاز الطائرة

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 01 April 2017 - 02:42 am

تقام اليوم السبت ثلاث مباريات ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة، حيث يلعب الاتحاد والهلال في أقوى المواجهات في صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة.

ويحل فريق الأهلي ضيفا على الوحدة في صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة، ويلتقي الترجي والابتسام في صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد21 نقطة يليه الهلال ثانيا برصيد17 نقطة ثم الاتحاد ثالثا بـ 14 نقطة والترجي رابعا بـ 8 نقاط والحدة خامسا بـ 5 نقاط والابتسام سادسا بدون نقاط.

وتقام في نفس اليوم مباراة واحدة ضمن دوري الممتاز الرديف حيث يلتقي الهداية والاتفاق في صالة نادي الترجي بالقطيف.