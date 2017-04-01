40 فعالية “شبابية وعائلية” في رالي حائل

حائل ـ محمد الجارالله | Saturday, 01 April 2017 - 00:00 am

انطلقت امس الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان الدولي 2017م والتي تستمر 9 أيام وذلك في مركز المغواة.

وأوضح ماجد الجبرين رئيس لجنة الفعاليات المصاحبة للرالي على أن البرنامج يحتوي على 40 فعالية "شبابية وعائلية" متنوعة.



الفعاليات الشبابية

وتشـــمل الفعاليات الشــبابية اســتعراض الســــيارات (دريفت) و(الكارتنق) وتجربـــة قيادة ســيارات نيسان وبعــض العـــــروض والأنشطة التي تنظمها شركة نيســان الراعي الرسمي للرالي، بالإضافة إلى فعاليات " فـــــن الجرافيك على السيارات " وجوائز للــــمراكز الثلاث الأولى وفعاليات السيارات الكلاســيكية وسباق اختراق الضاحية وفعاليات الدراق ريس "التســارع الرملـــي" وعرض للخيول العربية وتعليم ركــوب الخيل وطرق التعامل معها وفعاليات الهجن والهجانة والسوق الشعبي والفنون الشعبية وفعاليات سباق المارثون لذوي الاحتياجات الخاصة.

فعاليات العوائل

وأبان الجبرين أنه تم تخصيص 32 فعالية متنوعة للعوائل تشمل عروض الخيل والبارود، وفعالية السيرك والألعاب والعروض البهلوانية، وفعاليات سوق الحرف اليدوي "بارع" وقرية الرمال التفاعلية للأطفال وزيارة المواقع التراثية والمتاحف.

وقد باشر2800 منظم ومتطوع من أبناء وبنات منطقة حائل مع انطلاقة فعاليات الرالي مهام عملهم في مواقع الفعاليات المختلفة لتقديم الخدمات لزوار ومتسابقي الرالي وتنظيم هذا الحدث الدولي باحترافية.

وأكد محمد السعيد رئيس لجنة العلاقات العامة برالي حائل نيسان الدولي أن الاستعدادات لهذا الحدث الدولي المهم بدأت منذ أكثر من 6 أشهر بتوجيه وإشراف مباشر من الأمير عبدالله بن خالد مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل، مقدماً الشكر والتقدير للأمير عبدالله على دعمه وتشجيعه وتذليل الصعاب للجان العاملة.

وأفاد السعيد أن لجنة العلاقات العامة بالرالي أصدرت أكثر من 2800 بطاقة دخول للمشاركين بتنظيم الرالي وفعالياته من اللجان الرئيسية والفرعية والجـــــهات الحكومية والمتطوعيـــن الذين يعملون في مواقع الفعاليات المختلفة بالرالي.