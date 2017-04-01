أكاديمية أبها أبطال براعم عسير

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 01 April 2017 - 02:42 am

توج فريق أكاديمية أبها بقيادة المدرب الوطني أحمد محرز بطلا لبطولة البراعم تحت 14 سنة بعد تغلبه على أكاديمية نادي النخيل 3ـ2 في اللقاء النهائي الذي أقيم في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وسجل أهداف أكاديمية أبها ريان محرز ونواف القحطاني وموسي حوبان، وسجل للنخيل محمد المعاوي من ركلة جزاء وحاتم البيشي.وعقب المباراة النهائية، تم تسليم لاعبي أكاديمية أبها كأس البطولة والميداليات الذهبية ولاعبي النخيل الميداليات الفضية.