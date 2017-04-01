تأهل فريق الفيصلي إلى نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد تغلبه على ضيفه العدالة، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 8 من المسابقة، في اللقاء الذي أستكمل مساء اليوم السبت، وذلك بعد إيقاف المباراة أمس الجمعة بسبب هطول الأمطار