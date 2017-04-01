المرداسي يبدأ معسكر إيطاليا استعداداً للمونديال
الرياض ــ الرياضية | Saturday, 01 April 2017 - 15:43 pm
غادر صباح اليوم السبت الحكم الدولي فهد المرداسي إلى مدينة فلورنسا الإيطالية للإلتحاق بالمعسكر الإعدادي لحكام كأس العالم 2018 خلال الفترة من 2 - 7 ابريل.
وتضم القائمة 52 حكماً هم نخبة الحكام على مستوى العالم بعد أن تم اختيارهم من مدير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي السويسري ماسيمو بوساكا ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الايطالي بيرلويجي كولينا.
وسيخضع جميع الحكام لاختبارات لياقية وطبية وفي قانون كرة القدم بعد أن يتم إختيارهم لبطولات الفيفا القادمة.