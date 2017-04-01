التعاون يطلب حكاما أجانب لمباراته في دور الـ4 من كأس الملك
الرياض ــ الألمانية | Saturday, 01 April 2017 - 15:49 pm
خاطب مجلس إدارة نادي التعاون الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم لتعيين حكام أجانب لمواجهة الفريق القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي التعاون مع الفائز في لقاء اليوم السبت بين النصر والهلال، والمقرر ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رفعت إدارة النادي خطابا لأمانة الاتحاد السعودي، تطلب من خلاله جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة كأس الملك أمام الفائز من فريقي النصر والهلال".
وتأهل التعاون للمربع الذهبي للبطولة بالفوز على الاتفاق بركلات الترجيح.