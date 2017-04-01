أنريكي: ميسي محترم جداً وسلوكه لا غبار عليه

برشلونة - رويترز | Saturday, 01 April 2017 - 16:40 pm

دافع لويس أنريكي مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن سلوك هداف فريقه ليونيل ميسي اليوم السبت بعدما تعرض اللاعب الأرجنتيني لعقوبة طويلة بسبب توجيهه إهانة إلى حكم مساعد.

وعوقب ميسي بالإيقاف لأربع مباريات من الاتحاد الدولي "فيفا" يوم الثلاثاء الماضي، بسبب واقعة حدثت في فوز الأرجنتين 1-0 على تشيلي في تصفيات كأس العالم ليغيب عن خسارة منتخب بلاده 2-0 أمام بوليفيا بعد ذلك.

وسيغيب ميسي عن مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري غداً الأحد لحصوله على خمس بطاقات صفراء رغم أنه ارتكب سبع مخالفات فقط هذا الموسم.

وقال لويس أنريكي للصحفيين اليوم: "ميسي محترم جداً، أمام الحكام ولا يثير الجدل أبداً، يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار، خاصة أنه أفضل لاعب في العالم ويتعرض للضغط دوماً، نتيجة متابعة الجميع لكل تصرف أو تحرك من جانبه، سلوكه لا غبار عليه".

وتابع المدرب: "بالطبع كنا نود أن يلعب ميسي، لكن الأمر الجيد أنه سيحصل على راحة وهذا سيساعده."

وسيغيب المدافع جيرار بيكي أيضاً لحصوله على راحة أمام غرناطة الذي يبتعد بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط لكن لويس أنريكي أكد تمسكه بخطة 3-4-3 رغم غياب الثنائي.

ويتأخر برشلونة بفارق نقطتين عن غريمه المتصدر ريال مدريد الذي يستضيف ألافيس غداً.

ويتصدر ميسي ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفاً، وأحرز تسعة أهداف في آخر سبع مباريات مع الفريق الكتالوني.