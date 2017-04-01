الانضباط توقف لاعبي الطائي واللواء وتغرم 3 أندية

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 01 April 2017 - 17:05 pm

أوقفت لجنة الإنضباط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي فهيد خالد العتيبي أربع مباريات رسمية، في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 5000 ريال، لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب تلفظه على مسؤول المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتفاق في حائل، ضمن بطولة التصفيات لأندية المملكة أبطال المناطق لدرجة الشباب للموسم الرياضي 1437-1438هـ، بألفاظ بذيئة ومهينة وفقاً لتقريري حكم المباراة والإلحاقي، وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.



وأوقفت اللجنة كذلك لاعب فريق نادي اللواء راشد عبدالله العبيد مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها في جميع المسابقات والبطولات، التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 2500 ريال، لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، لارتكابه سلوكاً مشيناً يتمثل في ركل حارس مرمى فريق النادي المنافس ومغادرة أرض الملعب دون أن يتمكن حكم المباراة من طرده بالبطاقة الحمراء، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 20/06/1438هـ الموافق 19/03/2013م بين فريقي نادي الروضة ونادي اللواء على الملعب الرئيسي في الهفوف ضمن بطولة دوري أندية المملكة لأبطال المناطق دور الـ (16) للدرجة الثالثة للموسم الرياضي 1437-1438هـ وفقاً لتقريري حكم ومراقب المباراة والتقرير الإلحاقي لمقيم الحكام، وأشارت اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.



على الصعيد نفسه، قبلت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم من نادي الهدى ضد نظامية مشاركة لاعب فريق نادي الكوكب نواف بنيان الدوسري بسبب إشراك لاعب أخر باسمه أو أنه تجاوز السن النظامي للمشاركة مع فريقه، في المباراة التي أقيمت في تاريخ 18/06/1438هـ الموافق 17/03/2017م، بين فريقي نادي الهدى ونادي الكوكب على ملعب نادي الشعلة بالخرج في دور الـ (16) لتصفيات الصعود للممتاز لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 1437-1438هـ شكلاً ورفضته موضوعاً، مع مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وأشارت إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.







وغرمت اللجنة نادي الأنصار 7500 ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بسبب حصول ستة من لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة التي أقيمت في تاريخ 26/06/1438هـ الموافق 25/03/2017م، بين فريقي نادي الأنصار ونادي بيش على ملعب نادي الأنصار في المدينة المنورة ضمن بطولة تصفيات المملكة لأبطال المناطق لدرجة الأولمبي للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة ، وأشارت اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.



وأوقفت لجنة الانضباط حارس مرمى فريق نادي الزيتون منصور مساعد الشمراني لمدة ستة أشهر في جميع المباريات الرسمية والودية التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات الرسمية التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار بعد طرده من قبل الحكم في الدقيقة (45) الخامسة والأربعين من الشوط الثاني من المباراة، بارتكاب سلوكاً مسيئاً يتمثل في البصق على الحكم المساعد الأول، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 25/06/1438هـ الموافق 24/03/2017م، بين فريقي نادي الروضة ونادي الزيتون على ملعب الرديف في الهفوف ضمن بطولة أندية المملكة لأبطال المناطق لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري حكم ومراقب المباراة مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 5000 ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم التجاري، ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.



وألزمت اللجنة نادي العروبة بدفع غرامة مالية قدرها 7500 ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بسبب حصول ستة من لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة التي أقيمت في تاريخ 25/06/1438هـ الموافق 24/03/2017م ، بين فريقي نادي جدة ونادي العروبة على ملعب رديف الجوهرة في جدة ضمن بطولة تصفيات المملكة لأبطال المناطق لدرجة الأولمبي للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة، وأشارت اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وطبقت القرار نفسه على فريق نادي جدة بسبب حصول ست من لاعبيه على ست بطاقات صفراء، في المباراة التي أقيمت في تاريخ 25/06/1438هـ الموافق 24/03/2017م، بين فريقي نادي جدة ونادي العروبة على ملعب رديف الجوهرة في جدة ضمن بطولة تصفيات المملكة لأبطال المناطق لدرجة الأولمبي للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.