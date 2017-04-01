نايف هزازي: الجمهور عارف.. وخلوا الأمور مستورة

الرياض - الرياضية | Saturday, 01 April 2017 - 23:23 pm

أكد مهاجم نادي النصر نايف هزازي أن أسباب خروج ناديه من البطولات المحلية الثلاث، سوف تتضح لدى الجمهور في الوقت القريب، مؤكداً أن هناك أشياء في ناديه العاصمي "تقتل القلب".



وقدم المهاجم النصراوي اعتذاره لجماهير ناديه، بعد الخروج من نهائي كأس الملك على يد الفريق الهلالي 2-0، في لقاء أقيم مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.



وأكد نايف هزازي أن موسم النصر الحالي انتهى بنسبة تتجاوز 80%، بعد الخروج المبكر من مسابقة كأس الملك، وخسارة نهائي كأس ولي العهد السعودي أمام الفريق الاتحادي، وفقدان المنافسة على بطولة الدوري.