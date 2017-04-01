نواف بن سعد: الهلال أخفى النصر.. وهدفنا الكأس

الرياض - الرياضية | Saturday, 01 April 2017 - 23:30 pm

بارك الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال لجماهير فريقه الانتصار والتأهل نصف نهائي كأس الملك، بعد تغلبهم مساء اليوم على فريق النصر بنتيجة 2/0.



وأكد رئيس الهلال بأن القادم أصعب: "المنافسة على أكثر من بطولة أمر مرهق، والمدرب استعان بعدد كبير من لاعبي الأولمبي في معسكر أبوظبي، ليكون البديل جاهز، وتنتظرنا مباراة مهمة أمام التعاون لنصل إلى نهائي كأس الملك، ونتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وأتمنى كما يتمنى الجمهور الهلالي بتحقيق جميع البطولات".



وعن رأيه في المباراة وقرارات المدرب: "تسيدنا مباراة أمام النصر من الشوط الأول، وأعتقد من المفترض أن النتيجة تكون أكثر من هدفين، أرى أن المدرب قدم مع الفريق حتى الآن عمل ممتاز، وسنقرر في شهر مايو استمرار المدرب لموسم آخر من عدمه".

وعن غياب نواف العابد: "استبعاد نواف العابد عن المباراة كان بقرار فني، والهلال لم يتأثر بالغيابات، والموجودين فيهم الخير والبركة".