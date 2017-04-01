اليوم.. يكتمل عقد المربع الذهبي من كأس الملك

الرياض - الرياضية | Sunday, 02 April 2017 - 00:07 am

تستكمل مساء اليوم الأحد مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بمواجهة الأهلي أمام نظيره وج، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة، عند الساعة 8:30م.



وتأهل النادي الأهلي إلى دو الـ16 بعد تغلبه على فريق الشعلة بنتيجة 2/1، كما تجاوز نادي القادسية في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ويركز النادي الأهلي على هذه البطولة تحديداً، لخروجه من كأس ولي العهد الذي توج به نادي الاتحاد، في حين يبتعد عن متصدر الدوري الهلال بـ9 نقاط.



في حين تأهل نادي وج للعب مباراة اليوم بعد تغلبه على نادي هجر في دور الـ 16 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفاجئ الجميع ويخرج نادي الشباب في دور الـ32 بنتيجة 1/0.

ويحاول نادي وج المنافسة على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى محاولته البقاء في مصاف أندية دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب المسابقة.

وسلاقي الفائز من هذه المباراة فريق الفيصل الذي تغلب على فريق العدالة مساء أمس السبت بنتيجة 2/1.