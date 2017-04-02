أنجوس يركز على اللياقة والهجوم

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته أمس السبت بقيادة البرازيلي أنجوس مدرب الفريق الذي بدأها بحصتين تدريبيتين استعداداً للقاء الفتح الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين. وشملت التدريبات الصباحية في النادي الصحي تدريبات على أجهزة الحديد لتقوية العضلات لدى اللاعبين تحت إشراف جيرمي رودريجو مدرب اللياقة البرازيلي. وشهدت التدريبات المسائية التي أقيمت على ملعب النادي بالخبر، اكتمال صفوف الفريق بعد أن خلت غرفة العلاج بالنادي من المصابين، الأمر الذي رفع من الروح المعنوية لدى أنجوس الذي اجتمع مع اللاعبين قبل المباراة، وأكد لهم أهمية المباراة وضرورة الفوز بها، عقب ذلك عمد إلى تطبيق بعض الجمل التكتيكية والتكنيكية، مركزاً على الجوانب الهجومية.