التعاون يطلب حكاماً أجانب أمام الأزرق

بريدة ـ فهد الشومر | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

طلبت إدارة نادي التعاون ظهر أمس السبت تكليف طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الفريق في نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال والتي ستقام في الرياض في الـ 13 من شهر مايو المقبل.

من جانب آخر، عاود لاعبو الفريق الأول بنادي التعاون تدريباتهم اليومية بعد الراحة التي منحها لهم مدرب الفريق البرتغالي جوميز بعد انتصار الفريق على الاتفاق بركلات الترجيح وتأهله إلى دور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفتح البرتغالي جوميز ملف تحضيرات الفريق للمباراة الدورية أمام الفيصلي الخميس المقبل في افتتاحية مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ جوميز حصة أمس بمحاضرة قصيرة للاعبين شكرهم فيها على مجهوداتهم في مباراة الاتفاق وطالبهم بنسيان المباراة والتركيز في المباريات المقبلة بدءاً من مباراة الفيصلي المقبلة. وحرص جوميز على إجراء التدريبات اللياقية المكثفة وطبق بعدها عدداً من الجمل الفنية من خلال مناورة في منتصف الملعب شرح معها الأخطاء التي وقعت في المباراة السابقة وأعطى عدة تعليمات فنية لبعض اللاعبين.

وعلى صعيد الإصابات بدأ طلال عبسي قائد الفريق المدافع المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي التأهيلي بعد عودته من التأهيل في أكاديمية أسباير بدولة قطر ومن المنتظر أن ينخرط اللاعب مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ومن جهة أخرى، أعلنت إدارة النادي أنها تعاقدت مساء أمس مع الدكتور البرتغالي جيم الذي سيتولى الإشراف الكامل على عيادة النادي بالإضافة إلى مواطنه لوبو الذي سينضم إلى الجهاز الطبي الحالي في الفريق.