دفعنا الشرط الجزائي.. والمدرب تسلم حقوقه

بريدة ـ فهد الشومر | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

أوضح محمد القاسم رئيس نادي التعاون، أن إدارة ناديه لم يصلها حتى وقت متأخر من مساء أمس، أي خطاب يفيد برفع الروماني جالكا وكيل أعمال مدرب الفريق السابق، شكوى على إدارة النادي لغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب مطالبات مادية.

وقال القاسم في حديثه لـ"الرياضية": "إدارة النادي وأعضاء المجلس التنفيذي حريصون كل الحرص على إعطاء الحقوق لأصحابها، التعاون يملك سجلاً نظيفًا وخاليًا من الشكاوى، والأخبار المتداولة حاليًا حول شكوى وكيل أعمال المدرب ضد نادي التعاون غير صحيحة".

وأضاف: "إلغاء عقد جالكا كان بالتراضي بين الطرفين، ونحن كإدارة قمنا بدفع الشرط الجزائي للمدرب وسددنا كل المطالبات المالية الخاصة به وجهازه الفني، خلال الأيام الماضية وقبل مغادرته السعودية، وهذا الأمر كافٍ لدحض كل الشائعات التي تؤكد أن وكيل أعماله قام برفع شكوى ضدنا".

وكانت إدارة نادي التعاون أقالت الروماني جالكا في الـ 20 من شهر مارس الماضي، وأعلنت عودة المدرب البرتغالي جوميز لقيادة دفة الفريق الفنية مجددًا، فيما أقامت الإدارة حفل عشاء خاصًّا للمدرب الروماني جالكا وجهازه الفني المساعد، كوداعية لهم قبل أيام قليلة في إحدى الاستراحات الخاصة بمدينة بريدة.